Tiyatro dünyasını üzen haber: Prof. Dr. Hülya Nutku yaşamını yitirdi
Tiyatro araştırmacısı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti. 68 yaşında olan Nutku'nun ölüm haberini, Dokuz Eylül Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku 68 yaşında yaşamını yitirdi.
Prof. Dr. Nutku’nun pankreas kanseri olduğu ve bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanasi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.
ACI HABERİ ÜNİVERSİTE DUYURDU
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hülya Nutku’nun acı haberini “#universitemDEU Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi, Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Hülya Nutku'nun ani vefat haberini almak hepimizi çok üzdü. Merhumeye rahmet diliyor, Türk Tiyatrosu'na kazandırdığı çok sayıda akademisyen ve oyuncu ile sevenlerine başsağlığı diliyoruz” mesajıyla duyurdu.
TUNÇ SOYER'DEN TAZİYE MESAJI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de, Nutku'nun ölüm haberinin duyulmasının ardından “İzmir Şehir Tiyatroları'nın kurulmasında büyük katkıları bulunan, kıymetli hocamız Prof. Dr. Hülya Nutku’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
HÜLYA NUTKU KİMDİR?
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini “İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay’ın 403. Kilometre Oyunu” (1974) adlı lisans tezi ile bitirdi. “Ankara Devlet Konservatuvarında Tiyatro Eğitimi” (1976) adlı tezi ile yüksek lisans, “Tarihsel Dram ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Tarihsel Dram Modelleri” (1983) adlı tezi ile doktora yaptı.
Çalışmalarını, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü.
2001 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde ders vermek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle görevlendirildi.
Makaleleri 1973’ten itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yer aldı.
Prof. Dr. Nutku’nun, Güneşe Tırmanmazsan Ayı Göremezsin (1992), Oyun Yazarlığı (1999), Oyun Sanatbilimi – Dramaturji (2001) isimli eserleri bulunuyor.
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