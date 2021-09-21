'Lady Marmalade' şarkıcısı Sarah Dash yaşamını yitirdi

21 Eylül 2021 Salı, 10:44

Şarkıcı Sarah Dash, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümünü New Jersey-Trenton Belediye Başkanı Reed Gusciora sosyal medyada, “Efsanemiz ve Trenton'ın ilk müzik elçisi Sarah Dash hayatını kaybetti” ifadeleriyle duyurdu.

Grammy ödüllü 77 yaşındaki Patti LaBelle, Dash için yaptığı paylaşımda, daha hafta sonu birlikte sahnede şarkı söylediklerini belirterek, Dash'in her zaman güvenilir bir dost olduğunu söyledi.

LİSTELERDE 1 NUMARA OLMUŞTU

“Patti LaBelle and The Bluebelles” grubunun kurucularından olan Dash, daha sonra grup arkadaşı Patti La Bella ile “LaBelle” isminde başka bir R&B grubu kurdu.

Grup, 1974’te “Lady Marmalade” şarkısıyla Billboard müzik listelerinde 1 numaraya çıkarak dünya çapında tanındı.

LaBelle’in 1976’de dağılmasının ardından müzik kariyerine solo çalışmalarla devam eden Dash, dört albüm çıkardı. Sanatçı, ayrıca Rolling Stones’a konserlerinde geri vokal yaptı.

Dash, oyuncu olarak ise The Beatles’ın “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” filminde rol alırken, televizyonda ise “Watch Your Mouth” ve “Wigger” gibi yapımlarda yer aldı.

Kaynak: AjansBizim