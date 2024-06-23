Sosyal medyanın yeni trendi: Her gün bir diş yutanlar güzelleşiyor

Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:19

Güncelleme: 23.06.2024 - 15:19

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, trend videolara göre bütün tüketildiğinde daha faydalı olduğu söyleniyor. İşte, sarımsak yutmanın faydaları...

Sarımsak, yemeklere tat vermesinin yanı sıra insan sağlığına olan katkıları sebebiyle çok uzun yıllardır alternatif tıbbın önemli bir ürünü konumundadır. Güçlü bir antibiyotik olması dolayısıyla pek çok hastalığın semptomlarının hafiflemesini sağlar.

Bununla birlikte cilt sağlığı açısından da önemli bir doğal kaynak olarak nitelendirilir.

Sarımsak, vücuda girdikten sonra terletici etki göstererek ateşin düşmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirip hücrelerin korunmasını sağladığına dair bulgularından söz etmenin mümkün olduğu sarımsağın bu etkileri, HIV virüsü ve menenjite karşı vücudun gösterdiği mücadeleyi destekler. Ayrıca kardiyovasküler sistemde meydana gelmesi muhtemel hastalıklar da sarımsağın kolesterolü ve trigliserit oranını düzenleyici etkisi sayesinde önlenebilir.

SARIMSAK YUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsağı çiğ halde yutmak, yağının mikroorganizmalar üzerinde etki göstererek antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar.