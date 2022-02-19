Sosyal medyayı ikiye bölen görsel: Siz hangi rakamları görüyorsunuz?
Bir optik illüzyon testi kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıları da ikiye böldü. Peki Twitter'da paylaşım rekoru kıran bu resimde siz bir rakam görüyor musunuz veya hangi rakamları görüyorsunuz?
Son olarak ‘elbisenin rengi’ tartışmaları ile ikiye bölünen
sosyal medya bu kez bir optik illüzyon testini tartışmaya başladı.
Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne
olduğunu soran bir paylaşım sonrası, sosyal medya ikiye bölündü. Kullanıcılara,
bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı
oldukları soruldu.
Sözcü’nün aktardığı habere göre; eşit olmayan spirallerle
oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede
sosyal medyada viral hale gelen isimle ilgili binlerce mesaj geldi.
Bir Twitter kullanıcısı ‘45283’ gördüğünü belirtirken, bir
başkası ‘Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?’ ifadelerini kullandı.
TWITTER’DA GÜNDEM OLDU
Bir başka Twitter kullanıcısı ise şöyle yazdı:
“45283’ü görebiliyorum, çünkü diğer yanıtlara baktığımda
diğer 2 numarayı daha öğrendim. Orada sayılar olduğunu görebiliyorum ama onları
uyduramıyorum.”
Ancak gerçek rakamın yedi basamaklı olan “3452839” olduğu
belirtildi. Aslında Twitter kullanıcılarının hiçbiri bu yanıtı verememişti.
CEVAP 'KONTRAST DUYARLILIĞI'
Resmin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkı
algılamamızı sağlayan önemli bir görsel işlev ölçüsü olan kontrast duyarlılığı
üzerinde oynayarak hazırlandığı açıklandı.
Uzmanlar, daha yüksek kontrast duyarlılığı seviyelerine sahip kişilerin, yedi basamağı hemen görebilmelerinin daha olası olduğunu belirtti. Öte yandan, zayıf kontrast duyarlılığı, katarakt veya glokom gibi göz rahatsızlıklarının bir belirtisi olabileceği vurgulandı.
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