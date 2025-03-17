Sözleri gündem olmuştu: Doğa Rutkay Kamal'dan Şinasi Yurtsever açıklaması
Geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in, 2018'de yayınlanan "Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada" katıldığı programdaki sözleri gündem oldu. Yurtsever'in vefatı sonrası görüntüleri izleyen Doğa Rutkay Kamal'dan paylaşım geldi.
Mide kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurtsever’in ölümünün ardından, 2018 yılında yayınlanan "Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada" programındaki görüntüler izleyenleri derinden etkiledi.
Görüntülerde, Doğa Rutkay Kamal’ın, Yurtsever’in yeni filmi 'Arapsaçı' hakkında konuşurken, “Son filmin” dediği anlar dikkat çekti. Yurtsever ise esprili bir şekilde, “Son filmin derken? Ölüyor muyum? En son Doğa Rutkay’ın programına katıldı, bakın rahmetli orada ne demişti? Haberlerde hep buradan görüntüler kullanacak” diyerek yanıt verdi. Rutkay Kamal ise, gülerek, “Tamam uzatma Allah, korusun. En son çektiğin film diyelim o zaman” dedi.
DOĞA RUTKAY KAMAL'DAN AÇIKLAMA
Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, Doğa Rutkay Kamal, X hesabından bir açıklama yaptı.
Rutkay Kamal, “Yıl 2018. Ben 7 aylık hamileyim, ikizlere… Yorgun ve halsizim. Kırmadı geldi, enerjisiyle moral verdi bana, o anı çok net anımsıyorum… Yayın öncesi ve sonrası bol bol konuşmuştuk... İlk kez tanışmıştık... İzlediğimde çok fena oldum” ifadelerini kullandı.
Şinasi Yurtsever’in esprili ve sıcak kişiliğiyle tanıdıklarından ayrılığı, sevenleri ve sanat camiası tarafından derin üzüntüyle karşılandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!