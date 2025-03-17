Sözleri gündem olmuştu: Doğa Rutkay Kamal'dan Şinasi Yurtsever açıklaması

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:09

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:22

Mide kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurtsever’in ölümünün ardından, 2018 yılında yayınlanan "Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada" programındaki görüntüler izleyenleri derinden etkiledi.

Görüntülerde, Doğa Rutkay Kamal’ın, Yurtsever’in yeni filmi 'Arapsaçı' hakkında konuşurken, “Son filmin” dediği anlar dikkat çekti. Yurtsever ise esprili bir şekilde, “Son filmin derken? Ölüyor muyum? En son Doğa Rutkay’ın programına katıldı, bakın rahmetli orada ne demişti? Haberlerde hep buradan görüntüler kullanacak” diyerek yanıt verdi. Rutkay Kamal ise, gülerek, “Tamam uzatma Allah, korusun. En son çektiğin film diyelim o zaman” dedi.

DOĞA RUTKAY KAMAL'DAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, Doğa Rutkay Kamal, X hesabından bir açıklama yaptı.

Rutkay Kamal, “Yıl 2018. Ben 7 aylık hamileyim, ikizlere… Yorgun ve halsizim. Kırmadı geldi, enerjisiyle moral verdi bana, o anı çok net anımsıyorum… Yayın öncesi ve sonrası bol bol konuşmuştuk... İlk kez tanışmıştık... İzlediğimde çok fena oldum” ifadelerini kullandı.

Şinasi Yurtsever’in esprili ve sıcak kişiliğiyle tanıdıklarından ayrılığı, sevenleri ve sanat camiası tarafından derin üzüntüyle karşılandı.