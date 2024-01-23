Urla'ya taşınan Doğa Rutkay: 'Uyandığımda kendimi daha iyi hissediyorum'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:35

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:36

Ünlü çift Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, İstanbul'u terk ederek Urla'da yaşamaya karar verdi. Rutkay, İstanbul'da mutsuz hissettiğini ve çocuklarının doğal bir ortamda büyümelerini istediklerini ifade etti. Urla'da mesafelerin kısa olması, trafik derdi olmaması, doğal yaşamın sunulması gibi nedenlerle tercihlerini bu yönde kullandıklarını belirtti.

Doğa Rutkay sözlerini şu cümleleri ekledi:

"Uyandığımda kendimi burada çok daha iyi hissediyorum. Yediklerimden keyif alıyorum. Burada herkes birbirine yardım ediyor. Yaşayanlar da bana ‘Ne olur buranın reklamını yapmayın ne olur Urla’mızı tanıtmayın’ diyorlar."

Çocukları için İstanbul'un uygun olmadığını düşünen Rutkay, Urla'nın çocukları için daha iyi bir seçenek olduğunu vurguladı. Urla'nın doğal güzellikleri, yerel üretim sebze-meyve imkanı ve çocukların burada daha özgür bir yaşam sürdükleri düşüncesiyle çift, bu kararı almış görünüyor.

Urla'da yaşamaktan dolayı hiç pişmanlık duymadıklarını belirten Rutkay, çocuklarının burada okula başlamış olmalarının da kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Ayrıca, Urla'da yaşayanlar arasında dostluk ve yardımlaşmanın güçlü olduğunu ve bu durumun kendilerini olumlu etkilediğini söyledi.

Çift, haftanın üç günü İstanbul'a gittiklerini ve bu süre zarfında otel veya kısa süreli kiralık evlerde kaldıklarını belirtti. Ayrıca, Rutkay'ın Urla'da güzel dondurma yapımı konusunda bir işe girmeyi düşündüğü ve bu alanda yetenekli olduğunu belirttiği bilgiler de paylaşıldı.