Sözlükler yılın kelimelerini seçti: İşte 2023'ün kelimeleri...

Yayınlanma: 23.12.2023 - 18:36

Güncelleme: 23.12.2023 - 18:36

Yapay zeka ve dijital gelişmelerin insan hayatındaki etkisiyle ilgili endişeler, sözlüklerin seçimlerine yansıyan ortak bir tema olarak karşımıza çıkıyor. Sözlüklerin dayanışması, robotların ve yapay zekanın yarattığı korkuların geniş bir topluluk tarafından paylaşıldığını gösteriyor. Gerçek hayatta, sosyal medya ve dijital platformlarda özgünlük performans haline gelirken, insanların çabaları doğal ve ilginç bir şekilde görünmek adına çeşitli uygulamalara başvurduğu belirtiliyor. İşte sözlükler tarafından seçilen yılın kelimeleri...

ORTAK TEMALAR SEÇİLDİ...

ABD'nin önde gelen sözlüğü Merriam-Webster, "otantik" kelimesini yılın kelimesi olarak seçerken, yapay zeka, ünlü kültürü, kimlik ve sosyal medya konularındaki tartışmaların bu kelimenin popülerliğini artırdığını belirtti. Cambridge sözlüğü "halüsinasyon" kelimesini yılın kelimesi olarak seçerken, duyurusunu üretken yapay zeka konusuna odakladı. Collins sözlüğü ise yılın kelimesini kısaltarak "YZ" olarak belirledi. Sözlüklerin bu yılki seçimlerinde uyumlu olmaları dikkat çekici, zira geçen yıl farklı kelimeleri tercih etmişlerdi.

RIZZ

"Charisms" kelimesinden türeyen ve genç kuşağın dilinde popüler hale gelen "Rizz", Oxford Languages tarafından yılın kelimesi olarak seçildi. Kai Cenat'ın "Rizz Tips" videolarının etkisiyle yaygınlaşan bu kelime, sosyal medya dilinin hızla evrimleştiğini yansıtıyor.

HALLUCINATE

Cambridge Dictionary ve Dictionary.com tarafından yılın kelimesi seçilen "hallucinate", dilimizdeki "halüsinasyon görmek" anlamını taşıyor. Ancak bu kelimenin listeye girmesindeki neden, yapay zekâyla bağlantılı olarak kazandığı yeni anlam. Bu terim, chatbot'ların veya diğer yapay zekâ araçlarının yanlış bilgi üretme ve bunu gerçekmiş gibi sunma durumunu ifade ediyor.

AI (YAPAY ZEKA)

2023'ün en az açıklamaya ihtiyaç duyulan kelimesi olan "AI" yani yapay zeka, Collins Dictionary'nin ilk sırasında yer alıyor. İnsan zihinsel işlevlerinin bilgisayar programları tarafından modellenmesini ifade eden bu terim, yılın gündemini domine etti. Collins'in listesinde ayrıca "bazball", "deinfluencing", "nepo baby", "ultra-processed", "canon event", "debanking", "greedflation", "semaglutide" ve "ulez" gibi kelimeler bulunuyor.

Merriam Webster'ın listelediği diğer kelimeler ise şunlar: "authentic", "deepfake", "coronation", "dystopian", "EGOT" ,"X", "implode", "doppelgänger", "covenant", "indict", "elemental", "kibbutz" ve "deadname" Bu kelimeler, dilin çeşitli yönlerini ve 2023'ün önemli temalarını yansıtıyor.