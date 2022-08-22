Spartacus dizisinin yıldızı Ioane King yaşamını yitirdi
Ünlü oyuncu Ioane King, kanser teşhisi konulduktan yedi ay sonra 49 yaşında hayatını kaybetti.
Spartacus dizisinde 'gladyatör Rhaskos' karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ioane King, kanser tedavisi görürken yaşamını yitirdi.
King, ocak ayında adenokarsinom kanseri teşhisi aldı. Hemen sonrasında hastalık, pankreasına ve diğer organlarına yayıldı.
Oyuncu, hastalığı yavaşlatmak amacıyla mart ayında kemoterapiye başladı. Ancak yedi aylık sürecin sonunda King, yaşamını kaybetti.
SPARTACUS İLE YILDIZI PARLADI
Ioane King, popüler dizi Spartacus’te gladyatör Rhaskos’u canlandırdı. Diziye katıldığında ufak bir rolü olan King, yönetmenleri etkileyince rolü de genişletildi.
King’in sevdikleri, eşi Christelle’i desteklemek için bir bağış kampanyası başlattı. Bağış toplama sayfasında şu satırlara yer verildi:
“John bizim altın çocuğumuzdur. Arkadaşlarına göre o bildiğimiz en şaşırtıcı, özverili ruhtu. John, sadece kendisi olarak bu dünyayı daha iyi hale getiren harika bir yabancı.”
Spartacus’ün başrol oyuncusu Andy Whitfield de teşhis konduktan sadece 18 ay sonra 2012’de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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