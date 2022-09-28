Spotify açıkladı: 'Türkiye’de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4'e katlandı'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:25

Müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’de arabesk türünün son üç yılda dört kat daha fazla dinlendiğini açıkladı.

Log’da yer alan habere göre, Spotify Türkiye tırmanışta olan arabesk türüne dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye’de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4’e katlanırken, Müslüm Baba tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı oldu. Arabeski en çok dinleyen yaş grubu ise Z Kuşağı! Arabeske olan ilgi Spotify verilerinde de açıkça görülüyor. Öyle ki 2019 yılı Ocak – Ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde, arabesk dinlemelerinde yüzde 287’lik bir artış olduğu görülüyor” ifadeleri yer aldı.

Spotify, arabesk türüne yönelik ilginin karşısında “arabesk pop” ve “arabesk rap” olmak üzere iki yeni çalma listesi yayımladı.

Şirket ayrıca “Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının arabesk müzik dinleme alışkanlıklarına göz attığımızda öne çıkan çarpıcı veriler şöyle oldu” dedi ve bu konuda şunları paylaştı:

Türkiye’de başlığında “arabesk” geçen ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş 162 binin üzerinde çalma listesi bulunuyor.

2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu; yani Z kuşağı!

Koşu temalı çalma listelerinin içinde en az 1 tane arabesk türünde şarkı yer alıyor. Spor esnasında arabesk ile motivasyonumuzu artıracak kadar bu müzik türünün bağımlısı olduğumuz sonucunu çıkarmak mümkün!

2022 yılında arabesk türündeki dinlemelerin yüzde 84’ü Türkiye’deki kullanıcılara ait.

Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke Almanya, Hollanda ve Fransa olarak öne çıkıyor.

2022 yılında Spotify’da arabesk türünde en çok dinlenen 10 sanatçı ise şöyle oldu:

Müslüm Gürses

Ebru Gündeş

Funda Arar

Bergen

Yıldız Tilbe

İbrahim Tatlıses

Ebru Yaşar

Hakan Altun

Cengiz Kurtoğlu

Azer Bülbül

Arabesk türünde en çok dinlenen 10 şarkı ise şöyle listelendi:

1. Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk

2. İçime Ata Ata - Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş

3. Sen Affetsen - Bergen

4. Cennet - Ebru Gündeş

5. Seni Yazdım - Müslüm Gürses

6. Yediverenim - Funda Arar

7. Nilüfer - Müslüm Gürses

8. Sabah Olmadan - Güllü

9. İnsan Dertli Olunca - Bergen

10. Benim İçin Üzülme - Bergen