Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:41

Güncelleme: 16.04.2025 - 16:41

Spotify, bugün kullanıcıları tarafından erişim sorunlarıyla ilgili yoğun şikayetler aldı. Milyonlarca kullanıcı platforma bağlanmakta zorluk çekiyor. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor?

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify erişim sorunu, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemeye devam ediyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi.

Spotify resmi destek hesabı ve yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.

SPOTİFY'DAN AÇIKLAMA

Spotify resmi sayfası üzerinden yaşanan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Spotify açıklamasında, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Spotfy'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.