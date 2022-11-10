Spotify'a rakip YouTube Music 80 milyon kullanıcıyı aştı

10 Kasım 2022 Perşembe, 12:13

Müzik platformları arasında önemli bir rekabet var. Spotify ve Apple Music gibi popüler platformlara ek olarak YouTube Music kullanıcı sayısını artırmaya başladı. Yeni açıklandığı kadarıyla YouTube Music, premium abonelik sayısı 2022 yılında 80 milyon kullanıcıya ulaştı.

YOUTUBE MUSIC YILLAR İÇİNDE İVME YAKALADI

Daha önce yeni reklam politikasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen YouTube bir yandan da kullanıcıların yeni gelecek özelilkleri seçmesine imkan sunmuştu. 2015 yılında kullanıma sunulan ve Türkiye'ye 2019 yılında gelen YouTube Music, 1 yılda 50 milyon kullanıcı kazandı.

Veriler odağında değerlendirildiğinde 2020 yılıda 20 milyon YouTube Premium ve Music kullanıcısı vardı. 2021 yılında ise bu sayı 30 milyona çıktı. 2022 yılında ise 80 milyonu aşmayı başardı.

Diğer platformların abone sayısı kaç?

Yayımlanan verilere göre Spotify 165 milyon abone ile en çok kullanılan müzik platformu olurken onu 88 milyon ile Apple Music takip ediyor. Üçüncü sırada da 80 milyon abone ile YouTube Music yer alıyor. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise 68 milyon ile Amazon Music ve 12 milyon abone ile Deezer yer alıyor.