Spotify'a rakip YouTube Music 80 milyon kullanıcıyı aştı
YouTube Music, popüler müzik platformları karşısında yeni bir deneyim sunmaya çalışıyor ve kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.
Müzik platformları arasında önemli bir rekabet var. Spotify ve Apple Music gibi popüler platformlara ek olarak YouTube Music kullanıcı sayısını artırmaya başladı. Yeni açıklandığı kadarıyla YouTube Music, premium abonelik sayısı 2022 yılında 80 milyon kullanıcıya ulaştı.
YOUTUBE MUSIC YILLAR İÇİNDE İVME YAKALADI
Daha önce yeni reklam politikasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen YouTube bir yandan da kullanıcıların yeni gelecek özelilkleri seçmesine imkan sunmuştu. 2015 yılında kullanıma sunulan ve Türkiye'ye 2019 yılında gelen YouTube Music, 1 yılda 50 milyon kullanıcı kazandı.
Veriler odağında değerlendirildiğinde 2020 yılıda 20 milyon YouTube Premium ve Music kullanıcısı vardı. 2021 yılında ise bu sayı 30 milyona çıktı. 2022 yılında ise 80 milyonu aşmayı başardı.
Diğer platformların abone sayısı kaç?
Yayımlanan verilere göre Spotify 165 milyon abone ile en çok kullanılan müzik platformu olurken onu 88 milyon ile Apple Music takip ediyor. Üçüncü sırada da 80 milyon abone ile YouTube Music yer alıyor. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise 68 milyon ile Amazon Music ve 12 milyon abone ile Deezer yer alıyor.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Başın derde girecek' demişler...
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Bari bugün yapmasaydınız!
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Çekilme talimatı verdiler