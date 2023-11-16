Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:59

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:59

Spotify Wrapped ile 2023 yılının özeti ile buluşmak için gün sayıyor. Spotify kullanıcıları bir yıl boyunca en çok dinlediği şarkı ve şarkcıyı merak etti. Peki, Spotify yıllık özeti ne zaman çıkacak? 2023 Spotify Wrapped'e nasıl bakılır?

SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

Wrapped, kullanıcıların 2022 yılını tanımlayan müzik ve podcast'lerden oluşan en çok dinlenenlerden oluşan geçmiştir. İstatistiki veriler sunar ve 2022’de en çok hangi şarkıyı dinlediğinizi, hangi türlerin bağımlısı olduğunuzu gösterir.

SPOTİFY 2023 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify 2023 özetinin bu yıl da 30 Kasım tarihinde yayınlanması bekleniyor.

SPOTİFY 2023 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2023" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2023 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.