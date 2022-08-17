Son Dakika... RTÜK yine muhalifleri hedef aldı: Halk TV, HaberTürk, TELE1, Spotify ve Netflix’e ceza!

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:32

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, üst kurulun bugünkü toplantısında; Halk TV, Tele1 ve HaberTürk'e para cezası; ayrıca dijital platform Netflix’e de ‘Jurassic Word Kretase Kampı’ adlı animasyon nedeniyle, yayını katalogdan çıkartma cezası verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Konuralp, HaberTürk'teki Celal Şengör'ün 'Musa Peygamber' değerlendirmesi nedeniyle verilen para cezasına ilişkin, "Karar, ‘Diyanet’in Türkiye’nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat’ dilekçesine dayandırıldı" dedi.

Konuralp'in açıklamaları şöyle:

"RTÜK, Medya Mahallesi’ndeki değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük düşürdüğü iddiasıyla Halk TV’ye para cezası verdi. Oysa tüm hukuki içtihatlar Cumhurbaşkanına dahi, basın özgürlüğü kapsamında yapılan eleştirilere katlanma, tahammül etme sorumluluğu yükler.

RTÜK, kardiyolog Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla TELE1’i de cezalandırdı. Oysa yayın bir ihlal değil; sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı kamuoyu oluşturma, doktorlarımıza desteği, onlarla dayanışmayı arttırma çabasıdır.

RTÜK, Habertürk’e de Prof. Dr. Celal Şengör’ün Teke Tek’teki ‘Musa Peygamber’ değerlendirmesi nedeniyle para cezası verdi. Karar, Diyanet’in Türkiye’nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat dilekçesine dayandırıldı.

TELE1’in internet sitesi üzerinden sağladığı maddi destekleri de cezalandırma gerekçesi yaptı. RTÜK, NETFLİX’e ise ‘Jurassic Word Kretase Kampı’ adlı animasyon nedeniyle yayını katalogdan çıkartma cezası verdi.”