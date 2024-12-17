Squid Game 2. sezon için geri sayım sona eriyor

Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:32

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:32

Netflix’in dünya çapında fenomen haline gelen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. İlk sezonu 2021 yılının Eylül ayında yayınlanan ve rekorlar kıran dizinin 2. sezonu için beklenen tarih nihayet açıklandı.

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Squid Game 2. sezon, 26 Aralık Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda Seong Gi-Hun’un (Lee Jung-jae) intikam arayışı ve tekrar oyuna dahil oluşu konu edilecek.

ESKİ VE YENİ KARAKTERLER BİR ARADA

Dizinin yeni sezonunda, ilk sezondan tanıdık karakterlerin yanı sıra yepyeni isimler de yer alacak. Büyük bir heyecanla beklenen bu sezon, ilk sezonun bıraktığı sorulara yanıt verecek ve hikayeyi daha da derinleştirecek.

2021 yılında kısa bir sürede dünya genelinde büyük bir fenomen haline gelen Squid Game, ikinci sezonuyla da aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.