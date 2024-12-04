Call of Duty için Squid Game’den ilham alan oyun modu

Call of Duty, Squid Game’den ilham alarak yeni bir oyun modu geliştirdi. Ne zaman geliyor?

Call of Duty için Squid Game’den ilham alan oyun modu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:37

Netflix'in sevilen dizisi bu sefer de Call of Duty ile anılıyor. Call of Duty'nin Black Ops 6'sı ve Warzone'u için Squid Game'den esinlenerek hazırlanan yeni oyun modu, ocak ayında yayınlanacak. Dizinin ikinci sezonu 26 Aralık'ta yayınlanıyorken, oyun modunun ocak ayında gelmesi bekleniyor.

CALL OF DUTY İÇİN SQUID GAME GÜNCELLEMESİ

Oyun modunun ve işbirliğinin diğer ayrıntıları bilinmiyor ancak fragman heyecanı artırmış görünüyor.

Yayınlanan fragmanın açıklamasında, “Squid Game bu Ocak ayında Call of Duty’ye geliyor” ibaresi yer alıyor.

Oyun modunun neler sunacağı bilinmiyor olsa da tahminler dizinin senaryosunda olduğu gibi bir düzenin işleneceği yönünde oluyor.

İşte yayınlanan fragman:

 


Etiketler: #Call of Duty #Call of Duty Oyunu Black Ops 6 #Call of Duty: Black Ops 6

İlgili Haberler

Call of Duty: Black Ops 6 rekor kırdı

Call of Duty: Black Ops 6 rekor kırdı
Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta için sistem gereksinimleri

Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta için sistem gereksinimleri
Game Pass'e gelecek Call of Duty Oyunu Black Ops 6'dan fragman

Game Pass'e gelecek Call of Duty Oyunu Black Ops 6'dan fragman
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler