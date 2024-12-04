Call of Duty için Squid Game’den ilham alan oyun modu
Call of Duty, Squid Game’den ilham alarak yeni bir oyun modu geliştirdi. Ne zaman geliyor?
Netflix'in sevilen dizisi bu sefer de Call of Duty ile anılıyor. Call of Duty'nin Black Ops 6'sı ve Warzone'u için Squid Game'den esinlenerek hazırlanan yeni oyun modu, ocak ayında yayınlanacak. Dizinin ikinci sezonu 26 Aralık'ta yayınlanıyorken, oyun modunun ocak ayında gelmesi bekleniyor.
CALL OF DUTY İÇİN SQUID GAME GÜNCELLEMESİ
Oyun modunun ve işbirliğinin diğer ayrıntıları bilinmiyor ancak fragman heyecanı artırmış görünüyor.
Yayınlanan fragmanın açıklamasında, “Squid Game bu Ocak ayında Call of Duty’ye geliyor” ibaresi yer alıyor.
Oyun modunun neler sunacağı bilinmiyor olsa da tahminler dizinin senaryosunda olduğu gibi bir düzenin işleneceği yönünde oluyor.
İşte yayınlanan fragman:
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