Squid Game oyuncuları başarının ardından yaşadıklarını anlattı: "Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim"

08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:58

Dijital yayın platformu Netflix'in izlenme rekorlarını altüst eden dizisi Squid Game'in yıldızları elde edilen muazzam başarının ardından yaşadıklarını anlattı. Bir hafta içinde Netflix'in gelmiş geçmiş en çok izlenen dizinin oyuncuları Jung Ho-yeon, Lee Jung-jae ve Park Hae-soo, The Hollywood Reporter'a hayatlarının nasıl değiştiğinden bahsetti.

Jung Ho-yeon, Kang Sae-byeok karakterini Lee Jung-jae, Seong Gi-hun'u Park Hae-soo da Cho Sang-woo'yu canlandırıyor.

'TAKİPÇİ SAYIM BİR GÜNDE 800 BİN ARTTI'

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Instagram takipçilerinin sayısının bir günde 800 bin arttığını söyleyen Park, "Dürüst olmak gerekirse senaryoyu okuduğumda ve sonra ekiple tanıştığımda projenin başarılı olabileceğine dair bazı beklentilerim vardı" dedi.

'BÜYÜME HIZINI TAKİP EDEMEDİM'

Jung ise "Squid Game'in başarısının büyüme hızını takip edemedim çünkü Covid-19 pandemisi başladığından bu yana sanırım her şey daha hızlı yayılıyor ve bu internette bile böyle. Gerçekten çok hızlı gerçekleşti. Takip etmesi zordu" dedi.

'BİR HAFTADA 2,5 KİLO VERDİM'

Jung ayrıca bu süreçte kilo verdiğini belirterek, "Başarılı olduğunda bir haftada 2,5 kilo verdim. Yemek yiyemedim, stresten değildi. Sadece bu hissi bilmiyordum. 'Orada neler oluyor, ben kimim?' diye düşünüyordum. Kendimi kaybediyordum. Squid Game ekibiyle artık kendimi çok rahat hissediyorum, bu yüzden diğerleriyle birlikte başarıya yavaş yavaş alışabiliyorum. Ama evde tek başıma bu başarıyı izlerken, 'Ne?' diye düşünmüştüm" diye konuştu.

'BAŞARIYLA NASIL ÇIKACAĞIMIZI BİLEMEDİK'

Lee de benzer biçimde başarının boyutuyla nasıl başa çıkacaklarını bilemediklerini şöyle dile getirdi:

"Daha fazla oyunculuk deneyimim olmasına rağmen bunun ne olduğunu ben de bilmiyordum."

SQUID GAME DALGASI

Marvel filmleri her zamanki gibi bu yıl da popülerliklerinden bir şey kaybetmiyor. 2021’in en çok aranan filmlerinde ilk sırada Eternals yer alırken, Black Widow ve Shang-Chi ve On Halka Efsanesi de listede yer alıyor ve Marvel’ın listeyi domine ettiği görülüyor. Ayrıca dizi aramalarında da Squid Game ilk sırayı bırakmıyor. Ardından da Bridgerton, WandaVision, Cobra Kai ve Loki geliyor.