Squid Game'in yaratıcısı, dizinin gerçek hayattaki versiyonlarını beğendi: 'Daha fazla kişinin yapmasını isterim'
Netflix'te yayınlandığı günden bu yana tüm dünyada en çok izlenen diziler sıralamasına giren Güney Kore yapımı Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-Hyuk, dizisinin YouTube'da ortaya çıkan gerçek hayattaki versiyonlarına dair düşüncelerini paylaştı. Hwang, "Diziyi tanıtmama da yardımcı oldular. Bu yüzden daha fazla kişinin bunu yapmasını isterim" dedi.
Dijital yayın platformu Netflix'ın orijinal dizisi Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-Hyuk, dizisinin YouTube'da ortaya çıkan gerçek hayattaki versiyonlarına dair düşüncelerini katıldığı Gotham Ödülleri'nde paylaştı.
Amerikalı YouTuber MrBeast, Jimmy Donaldson, geçen ay popüler Netflix dizisi Squid Game'ın ölümcül olmayan gerçek hayattakı versiyonu oluşturmuştu. Rastgele seçilen 456 oyuncuyu turnuvada 456 bin dolar (yaklaşık 6,2 milyon TL) nakit ödül için yarışmaya davet etti.
Videoda yarışmacıların misket, halat çekme ve cam köprü mücadelesi gibi oyunlara katıldığı görülüyordu.
"DİZİYİ TANITMAMA DA YARDIMCI OLDULAR"
Geçen hafta Gotham Ödülleri'ne katılan dizinin yaratıcısı Hwang, YouTube'da hayran yapımı videoların bazılarını izlediğini ifade etti.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Hwang, videolar hakkında "Bir kısmını izledim. Bayıldım" dedi.
Hwang, "Diziyi tanıtmama da yardımcı oldular. Bu yüzden daha fazla kişinin bunu yapmasını isterim" diye ekledi.
YouTube'da 83,5 milyon abonesi olan MrBeast, videosunun 3,5 milyon dolara (yaklaşık 48 milyon TL) mâl olduğunu ve bunun 1,5 milyon dolarının (yaklaşık 20 milyon TL) para ödüllerine gittiğini söyledi. Bu haber yazılırken video yaklaşık 150 milyon kez izlenmişti.
Squid Game'den farklı olarak, YouTuber'ın oyununa katılanların hiçbiri elenince zarar görmedi, hatta elenen oyunculara katıldıkları için bir miktar para verildi.
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