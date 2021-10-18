Squid Game'in baş aktöründen 2. sezon açıklaması: Evet demek zorundayım

18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:19

Güney Kore yapımı 9 bölümlük 'Squid Game' dizisinin başrol oyuncusu, canlandırdığı karakterin ve ikinci sezonun akıbetiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Dijital yayın platformu Netflix'in küresel çapta izleyici rekorları kıran dizisinde şanssız kumar bağımlısı Seong Gi-hun, diğer adıyla Oyuncu 456'yı oynayan Lee Jung-jae, ABD eğlence sektörünün dergisi Entertainment Weekly'nin sorularını yanıtladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; dizinin bu çapta bir küresel izleyici kitlesine ulaşacağını hiç tahmin etmediğini belirten Güney Koreli aktör, "Asla. Rüyalarımda bile değil. Avrupa bölgesi ve ABD dahil Batı dünyasında da bu kadar popüler olmasını hiç beklemiyordum. Teveccüh için çok minnettarım" dedi.

"ÇOK BOĞUCU BİR DURUM"

"Tabii ki oyunlar eğlenceli ve çok merak uyandırıcı, ama anlatının sonuna doğru bu karakterlere ne olacağı konusunda kendime sorular sorduğumu fark ettim. Hayatta kalacaklar mı? Ya da bu kişi sonuna kadar iyi bir adam olarak kalacak mı yoksa ortalarda kötüleşecek mi? Bunlar, doğal olarak ortaya attığınız sorulardır" diye devam eden Lee, canlandırdığı Gi-hun'dan şöyle söz etti:

"Çok iyi kalpli nazik bir adam, belki de çok para kazanamamasının temel nedeni bu kadar iyi olması. Bu rolü üstlenmek benim için çok zor oldu. Oynaması çok zor bir karakterdi... Hayatını ortaya koymak zorunda olduğun ve diğerlerine karşı hayatta kalmak için ne pahasına olursa olsun kazanmak zorunda olduğun bir oyunda bu çok boğucu bir durum, ama Gi-hun hala çok iyimser ve yardımına ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatmaya istekli. Hayatı tehdit eden bu oyunu oynamak zorunda olması ve başkalarını kandırması, incitmesi ve ihanet etmesi ve diğerlerini ölümüne köşeye sıkıştırması gerektiği gerçeği, daha önce hiç yapmadığı tüm bu şeyler, Gi-hun için duygusal olarak çok zorlayıcı olurdu - en azından ben onun için böyle olmasını bekliyordum. Muhtemelen bazı oyunları o kadar becerememesinin nedeni bu, çünkü o çok iyi biri."

'ŞİMDİYE KADAR OYNADIĞIM EN ZOR KARAKTER'

"Ama karakteri de dizinin sonlarına doğru ve son bölümde değişiyor. Bence uçağa binmemeye ve kızını görmeye karar vermesi, değiştiğini ama aynı zamanda içinde hala o iyi kalpli insanın olduğunu ve daha fazla oyuncunun kurban edilmemesi için bu acımasız oyunun kesinkes durması gerektiğini hissettiğini gösteriyor. Yani bu karakterin psikolojisi çok karmaşık ve aynı zamanda sık sık birden fazla değişiklikten, geçiyor, bu da Gi-hun'un karakterini şimdiye kadar oynadığım en zor karakter haline getirdi diye düşünüyorum."

"Canlandıracağınız karakterin oyunu kazanacağını ve hayatta kalacağını başından beri biliyor muydunuz" sorusu üzerine baştan senaryonun tamamını okuduğunu belirten Lee, "Onun hayatta kalan son kişi olacağını biliyordum. Ancak oyunu kazandıktan sonra hayatını geri alsa da hayatı asla eskisi gibi olamaz. Bu yüzden senaryoyu okuduğumda, onun ince hislerini ekranda iyi şekilde ifade edebilmemin muhteşem olacağını düşündüm" dedi.

'2. SEZONA EVET DEMEK ZORUNDAYIM'

Güney Koreli aktör, "Gi-hun hayatta kaldığına göre, Squid Game'in ikinci sezonu çekilirse bir parçası olmak ister miydin" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Elbette. İzleyicilerden çok fazla sevgi ve destek aldığım için 2. sezon olursa tabii ki Gi-hun'u yeniden canlandırmam gerekir. Ama şu noktada hikayenin neye evrileceği, karakterlerin nasıl değişeceği ya da yeni karakterler mi ekleneceği konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ayrıca Gi-hun hala başrol mü yoksa ikincil önemde küçük bir rol mü olur, onu da bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, elbette evet demek zorundayım."