Squid Game'in final sezonundan ilk fragman yayımlandı

Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game, 27 Haziran’da yayınlanacak final sezonuyla izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Platform, merakla beklenen final sezonunun ilk tanıtım fragmanını paylaştı.

Squid Game'in final sezonundan ilk fragman yayımlandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:03

Netflix'in dünya çapında fenomen haline gelen dizisi Squid Game, final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Güney Kore yapımı dizi, ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalayarak Netflix’in en çok izlenen yapımı olmuştu.

İlk 28 günde tam 1,65 milyar saat izlenerek platform tarihinde rekor kıran Squid Game, ikinci sezonuyla da dikkat çekmiş ve 1,18 milyar saat izlenmeyle en çok izlenen diziler listesinde 4. sıraya yerleşmişti.

Merakla beklenen final sezonunun 27 Haziran’da yayınlanacağı açıklanırken, Netflix dizinin ilk tanıtım fragmanını da izleyicilerle paylaştı.


Final sezonuyla birlikte Squid Game evrenine veda etmeye hazırlanan izleyiciler, yayınlanan fragmanla sosyal medyada heyecanlarını dile getirdi.


Etiketler: #Netflix Türkiye #Squid Game

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