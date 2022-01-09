Squid Game'in yıldızı Hoyeon Jung, Vogue dergisine tek başına kapak olan ilk Koreli oldu

09 Ocak 2022 Pazar, 11:36

Daha önce modellik yapan Güney Koreli oyuncu Hoyeon Jung, Squid Game'in Netflix'te yayınlanmasıyla bir gecede dünya çapında şöhrete kavuştu.

Dizide Kuzey Kore asıllı yarışmacı Kang Sae-byeok'u canlandıran genç oyuncu, birkaç hafta içerisinde milyonlarca takipçi kazandığı Instagram'da da en çok takip edilen Koreli oyuncu rekoru kırdı.

VOGUE’A TEK BAŞINA KAPAK OLAN İLK KORELİ

Bunlarla da yetinmeyen Hoyeon Jung, şimdi bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un Şubat sayısının kapağında yer alan Hoyeon Jung, böylelikle ABD merkezli derginin kapağında tek başına fotoğrafı yayınlanan ilk Koreli yıldız olarak tarihe geçti.

Vogue yazarı Monica Kim'e konuşan Jung inişli çıkışlı kariyerine dair, önce moda dünyasında tanınmaya başladığını ancak bu sektörde aradığını bulamadığını, tam arafta kaldığını düşündüğü bir dönemde ise Squid Game'deki oyunculuğuyla tekrar yükselişe geçtiğini söyledi.

Jung söz konusu süreçte sekiz kilo verdiğini belirterek, "Neden bilmiyorum ama yemek yiyemedim. Kafam çok karışıktı ve çok kaotikti. İnanamadım. Güvenemedim" dedi.

From #SquidGame to Supernova! Overnight success isn’t new, but model-turned-actor Hoyeon Jung's vertiginous climb feels entirely of the moment. Vogue’s February issue steps inside the whirlwind with the heart-on-her-sleeve megastar.



Read the full profile: https://t.co/CD59bKyTvE pic.twitter.com/yNc6pVs0Yv — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 5, 2022

LOUIS VUITTON VE CHANEL GİBİ ÜNLÜ MARKALARLA ÇALIŞTI

Ailesinin desteğinin ruh sağlığını korumada yardımcı olduğunu söyleyen genç oyuncu, bir gecede kazandığı şöhretin Squid Game yayınlanana kadar yaşadığı kariyer zorlukları hakkında düşünmesini sağladığını vurguladı.

Söz konusu zorlu dönemden birkaç yıl sonra Kore'nin Sonraki Top Modeli yarışmasında henüz 19 yaşındayken ikinci olduğunu ve New York'a taşındığını anlatan Jung, burada pek çok moda şovlarında boy gösterdiğini ve saçlarını kızıla boyattığını dile getirdi. Louis Vuitton, Marc Jacobs ve Chanel gibi birçok ünlü markayla çalışan Jung, 2019'dan sonra ise işlerinin kötüye gitmeye başladığını söyledi.

Bu süreçte İngilizce kurslarının yanı sıra, Frances Ha ve Incendies gibi filmleri keşfederek vakit harcadığını söyleyen Jung, "Geriye dönüp baktığımda, bu sessiz ve yalnız zamanları geçirmiş olmasaydım, oyunculuk yapmayı hayal eder miydim bilmiyorum" dedi.

GELECEK PLANLARINI ANLATTI

Ünlü oyuncu, şimdiye dek elde ettiği başarıların farkındalığıyla yetinmeyerek gelecekteki planları üzerinde de çalışıyor.

Vogue'a verdiği röportajda Jung saçını 'Sil Baştan' (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) filminde Kate Winslet'inki gibi mora boyatmak istediğini söyleyerek ekliyor:

"Saçımı Sil Baştan'daki gibi boyatmak istiyorum. Ama daha çılgın. Mor en sevdiğim renk. Şunu yazabilirsiniz: Lütfen bana saçını mora boyatan bir karakter verin."