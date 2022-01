Squid Game'in yıldızı Hoyeon Jung, Vogue dergisine tek başına kapak olan ilk Koreli oldu

Daha önce modellik yapan Güney Koreli oyuncu Hoyeon Jung, Squid Game'in Netflix'te yayınlanmasıyla bir gecede dünya çapında şöhrete kavuştu.

Dizide Kuzey Kore asıllı yarışmacı Kang Sae-byeok'u canlandıran genç oyuncu, birkaç hafta içerisinde milyonlarca takipçi kazandığı Instagram'da da en çok takip edilen Koreli oyuncu rekoru kırdı.

VOGUE’A TEK BAŞINA KAPAK OLAN İLK KORELİ

Bunlarla da yetinmeyen Hoyeon Jung, şimdi bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un Şubat sayısının kapağında yer alan Hoyeon Jung, böylelikle ABD merkezli derginin kapağında tek başına fotoğrafı yayınlanan ilk Koreli yıldız olarak tarihe geçti.

Vogue yazarı Monica Kim'e konuşan Jung inişli çıkışlı kariyerine dair, önce moda dünyasında tanınmaya başladığını ancak bu sektörde aradığını bulamadığını, tam arafta kaldığını düşündüğü bir dönemde ise Squid Game'deki oyunculuğuyla tekrar yükselişe geçtiğini söyledi.

Jung söz konusu süreçte sekiz kilo verdiğini belirterek, "Neden bilmiyorum ama yemek yiyemedim. Kafam çok karışıktı ve çok kaotikti. İnanamadım. Güvenemedim" dedi.

From #SquidGame to Supernova! Overnight success isn’t new, but model-turned-actor Hoyeon Jung's vertiginous climb feels entirely of the moment. Vogue’s February issue steps inside the whirlwind with the heart-on-her-sleeve megastar.



Read the full profile: https://t.co/CD59bKyTvE pic.twitter.com/yNc6pVs0Yv