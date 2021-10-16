Stanley Kubrick’in yarım kalan filmi tamamlanıyor
Ünlü yönetmen Cary Joji Fukunaga, yaptığı bir açıklamayla Stanley Kubrick'in tamamlanamayan filmi "Napoleon"un senaryosunun tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçeceklerini belirtti.
"True Detective", "Maniac" ve son Bond filmi "Ölmek İçin Zaman Yok"un yönetmeni Cary Joji Fukunaga, Stanley Kubrick’in Napolyon Bonapart’a odaklanan ancak çeşitli sebeplerden dolayı tamamlanamayan "Napoleon" adlı filminin senaryosunu tamamladığını duyurdu.
2016 yılında "Napoleon" adlı filmin, HBO ve Steven Spielberg ortaklığında hazırlanacak bir mini dizi olarak ekranlara geleceği konuşuluyordu.
Bahsi geçen projenin başında da yönetmen Cary Joji Fukunaga'nın yer alacağı belirtiliyordu.
BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİLECEK
Play Tuşu'nun haberine göre, proje için çalışmalara başlayan ve Kubrick’in St. Albans’taki evinin çalışma odasında fazlasıyla vakit geçirdiğini aktaran Fukunaga, yaptığı bir açıklamayla Napoleon’un senaryosunun çoktan tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçeceklerini söyledi.
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