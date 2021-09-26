Star Trek'in Kaptan Kirk'ü William Shatner, uzaya gidiyor

26 Eylül 2021 Pazar, 10:44

Türkiye'de "Uzay Yolu" adıyla gösterime giren "Star Trek" dizi ve film serisinde Kaptan Kirk karakterini canlandıran oyuncu William Shatner, iş insanı Jeff Bezos ile beraber gelecek ay uzaya gidecek.

Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracı ile yolculuk edecek olan Shatner, deneyimini belgesele çevirecek.

BU UÇUŞU YAPAN 'EN YAŞLI İNSAN' OLACAK

90 yaşındaki Shatner, yaklaşık 15 dakika sürmesi planlanan uçuşu yapan en yaşlı insan olacak.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki fizik öğrencisi Olivier Deamon ile Temmuz ayında yaptığı 10 dakika süren ilk uçuşta, yaklaşık 107 kilometre yükseğe çıkmıştı.

Kaynak: AjansBizim