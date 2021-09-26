Star Trek'in Kaptan Kirk'ü William Shatner, uzaya gidiyor
Ünlü 'Star Trek' serisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran William Shatner, Jeff Bezos ile uzaya gidecek. 90 yaşındaki Shatner, yaklaşık 15 dakika sürmesi planlanan uçuşu yapan en yaşlı insan olacak.
Türkiye'de "Uzay Yolu" adıyla gösterime giren
"Star Trek" dizi ve film serisinde Kaptan Kirk karakterini canlandıran
oyuncu William Shatner, iş insanı Jeff Bezos ile beraber gelecek ay uzaya
gidecek.
Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard
uzay aracı ile yolculuk edecek olan Shatner, deneyimini belgesele çevirecek.
BU UÇUŞU YAPAN 'EN YAŞLI İNSAN' OLACAK
90 yaşındaki Shatner, yaklaşık 15 dakika sürmesi planlanan
uçuşu yapan en yaşlı insan olacak.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, kardeşi Mark Bezos, 82
yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki fizik öğrencisi Olivier Deamon ile
Temmuz ayında yaptığı 10 dakika süren ilk uçuşta, yaklaşık 107 kilometre
yükseğe çıkmıştı.
Kaynak: AjansBizim
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