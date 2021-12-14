Star TV'den Haluk Levent'in yardım programı için yeni karar
AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent'in sunduğu Haluk Levent'le Yeniden programı yayından kaldırıldı. Star TV'de canlı olarak ekrana gelen programda ihtiyaç sahipleri için yardım toplanıyordu. Programın yayın günü, daha önce reytinglerin düşük gelmesi sonucu değiştirilmişti.
Sunuculuğunu AHBAP Derneği'nin başkanı ve sanatçı Haluk Levent'in yaptığı, gerçek yaşam hikayeleri ile izleyiciyle buluşan'Haluk Levent'le' Yeniden programı, perşembe akşamları ekrana geliyordu.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
Canlı olarak ekrana gelen ve her hafta ünlü isimlerin de konuk olduğu program, düşük reytingler sebebi ile gün değiştirmişti. Pazar akşamı ekrana gelmeye başlayan Haluk Levent'le Yeniden programı için Star TV yönetiminden yeni bir karar geldi.
EKRAN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ
Yapımcılığını Global Medya ile Poll Production'un üstlendiği, sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığıı program, düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırıldı.
Canlı yayında yardım toplanan programın ekran ömrü sadece 4 bölüm oldu.
Program, kanalın internet sitesinde de arşiv programlar kısmına eklendi.
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