Star Wars hayranlarına müjde: Yeni dizi geliyor
Disney, Star Wars Celebration etkinliğinde yeni Star Wars dizisi 'Skeleton Crew'i resmen duyurdu. Dizi, 2023 yılı içinde Disney Plus'ta izleyicilerle buluşacak. İşte ayrıntılar...
Efsane seri Star Wars'ın hayranlarını sevindirecek haber resmen paylaşıldı. Disney, yeni Star Wars dizisi "Star Wars: Skeleton Crew"i duyurdu. Star Wars Celebration etkinliğinde duyurulan yeni dizinin başrolünde oyuncu Jude Law yer alacak.
KONUSU NE OLACAK?
Dizi, küçük bir gezegende kaybolan 10 yaşındaki bir grup çocuğun hikâyesini anlatacak. Hikâye, "Star Wars: Jedi'nin Dönüşü"ndeki olaylardan sonra geçecek.
"Star Wars: Skeleton Crew", "Spider-Man: No Way Home"un ekibinden Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau ve yeni Star Wars dizilerinden Dave Filoni’ye yapımcı olarak yer verecek.
Dizi, 2023 yılı içinde Disney Plus'ta izleyicilerle buluşacak.
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