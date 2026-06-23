Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır?

2026 MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır?

23.06.2026 11:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri, 2026 MTV ikinci taksit ödeme tarihleri ile borç sorgulama ve ödeme işlemlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2026 MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit dönemi yaklaşırken, araç sahipleri ödeme tarihleri ve borç sorgulama işlemlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İkinci taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Image

2026 MTV ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi Temmuz ayında başlayacak. Araç sahipleri, yıl içerisinde iki eşit taksit halinde ödedikleri MTV’nin ikinci taksitini en geç 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yatırabilecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu çeşitli dijital ve fiziksel kanallar aracılığıyla pratik şekilde yapılabiliyor.

Mükellefler; Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı, banka hesabı ya da yurt dışı banka kartları ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı gibi alternatif ödeme yöntemleri de sunuluyor.

Şifre girmeye gerek kalmadan sadece plaka, T.C. kimlik numarası, tescil tarihi veya sahiplik belgesi tarihi gibi bilgilerle MTV ödemesi Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Bunların yanı sıra, isteyenler vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubelerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

İlgili Konular: #ödeme #Motorlu Taşıtlar Vergisi #MTV

İlgili Haberler

ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartla para çekmek yerini QR kodlara bırakıyor
ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartla para çekmek yerini QR kodlara bırakıyor Bankacılık sektöründe dijital dönüşüm hız kazanırken, ATM kullanım alışkanlıkları da değişiyor. Uzmanlar, mobil bankacılık uygulamalarıyla birlikte QR kod destekli işlemlerin yaygınlaşmasının plastik ATM kartlarının kullanımını azaltabileceğine dikkat çekiyor.
TCMB haziran verilerini açıkladı: Son finansal hizmetlere güven düştü
TCMB haziran verilerini açıkladı: Son finansal hizmetlere güven düştü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda düşüş kaydetti. Son üç aylık dönemde iş durumu ve hizmet talebindeki zayıflama endeksi aşağı çekerken, gelecek üç aya yönelik talep beklentileri ise güçlendi. İstihdam tarafında ise son dönemde artış bildirenlerin eğilimi güçlenirken, gelecek döneme ilişkin istihdam beklentileri zayıfladı.
Gümüş fiyatlarında düşüş eğilimi hız kazandı: Yatırımcının gözü ABD verilerinde
Gümüş fiyatlarında düşüş eğilimi hız kazandı: Yatırımcının gözü ABD verilerinde Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi, güvenli liman talebini zayıflatarak gümüş fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Analistlerin faiz tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi ve ABD'nin İran petrolüne lisans vermesiyle arz endişelerinin azalması kıymetli metalleri baskılarken, piyasalar Fed'in para politikasına yön verecek olan ABD enflasyon verisine odaklandı.