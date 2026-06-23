2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit dönemi yaklaşırken, araç sahipleri ödeme tarihleri ve borç sorgulama işlemlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İkinci taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 MTV ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi Temmuz ayında başlayacak. Araç sahipleri, yıl içerisinde iki eşit taksit halinde ödedikleri MTV’nin ikinci taksitini en geç 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yatırabilecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu çeşitli dijital ve fiziksel kanallar aracılığıyla pratik şekilde yapılabiliyor.

Mükellefler; Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı, banka hesabı ya da yurt dışı banka kartları ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı gibi alternatif ödeme yöntemleri de sunuluyor.

Şifre girmeye gerek kalmadan sadece plaka, T.C. kimlik numarası, tescil tarihi veya sahiplik belgesi tarihi gibi bilgilerle MTV ödemesi Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Bunların yanı sıra, isteyenler vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubelerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.