Stephen King uyarlaması 'Salem's Lot'tan fragman!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 21:11

Güncelleme: 13.09.2024 - 21:11

Stephen King’in eserlerinden biri olan 'Salem's Lot', uzun süredir beklenen yeni film uyarlamasıyla nihayet izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gary Dauberman tarafından yazılıp yönetilen ve 3 Ekim'de Max platformunda prömiyer yapacak olan film, King'in 1975'te yayımlanan romanını bir kez daha beyaz perdeye taşıyor.

Hikaye, başarılı bir yazar olan Ben Mears'ın (Lewis Pullman), çocukluğunun geçtiği Jerusalem's Lot kasabasına dönmesiyle başlar. Burada terk edilmiş bir evde yaşadığı deneyimi yeni romanına ilham almak için kullanmak isteyen Mears, kasabaya geldiğinde daha büyük bir korku ile karşılaşır. Kasabaya gelen gizemli yabancı Richard Straker (Pilou Asbæk), evi eski bir vampir olan Kurt Barlow (William Sadler) için satın alır ve kasaba sakinlerini birer birer vampirlere dönüştürmeye başlar. Mears, insan müttefikleriyle birlikte vampirlerle savaşmak zorunda kalır.

Filmde, Makenzie Leigh (Susan Norton), Bill Camp (Matthew Burke), Alfre Woodard (Dr. Cody), Spencer Treat Clark (Mike Ryerson) ve John Benjamin Hickey (Peder Callahan) gibi yetenekli oyuncular da rol alıyor. Özellikle, Peder Callahan karakteri daha sonra King'in The Dark Tower serisinde de önemli bir rol oynayacak.

'Salem's Lot', ilk olarak 2019 yılında duyurulmuştu ve başlangıçta 2022'de vizyona girmesi planlanmıştı, ancak birçok kez ertelenerek sonunda Max platformuna kaydırıldı. Gary Dauberman, daha önce 'It' ve 'It: Chapter Two' filmlerinin senaryolarını yazmış ve The Conjuring serisi gibi korku filmlerinde önemli bir isim haline gelmiştir. Filmin yapımcılığını ise James Wan üstleniyor.