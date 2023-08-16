Stresle başa çıkmak için fermente ve yüksek lifli yiyecekler tüketin!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 02:03

Güncelleme: 16.08.2023 - 02:03

Yeni bir araştırmaya göre, fermente ve yüksek lifli yiyecekler stres seviyelerini azaltabilir. Araştırma, fermente yiyeceklerin bağırsak sağlığını iyileştirdiğini ve bu da stres hormonlarının azalmasına yol açtığını buldu. Yüksek lifli yiyecekler ise bağırsak sağlığını iyileştirmenin yanı sıra, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek ve inflamasyonu azaltarak da stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Araştırma, fermente ve yüksek lifli yiyeceklerin stresle başa çıkmak için etkili bir yol olabileceğini gösteriyor. Bu tür yiyecekler, günlük beslenmenize dahil ederek stres seviyelerinizi düşürebilir ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olabilirsiniz.

Fermente yiyecekler, yoğurt, kefir, kimchi, turşu, miso ve tempeh gibi yiyeceklerdir. Yüksek lifli yiyecekler ise sebzeler, meyveler, tam tahıllar, baklagiller ve kuruyemişlerdir.

Stresle başa çıkmak için fermente ve yüksek lifli yiyecekleri günlük beslenmenize dahil edebilirsiniz. Örneğin, kahvaltıda yoğurt, öğle yemeğinde salata ve akşam yemeğinde sebze yemeği yiyebilirsiniz. Ara öğünlerde ise meyve, kuruyemiş veya tahıl gevreği tüketebilirsiniz.

Fermente ve yüksek lifli yiyecekler, stresle başa çıkmak için etkili bir yol olabilir. Bu tür yiyecekler, günlük beslenmenize dahil ederek stres seviyelerinizi düşürebilir ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olabilirsiniz.