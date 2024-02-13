Su içemiyorum diyenler şaşıracak! Su içmenizi kolaylaştıracak 3 aromalı su önerisi

Günde en az 2 litre su içmenin sağlığınız için çok önemli olduğunu bilmenize rağmen zorlanıyor ve bunu başaramıyorsanız evde aromatik sular yapmayı deneyebilirsiniz. İşte su içmenizde yardımcı olacak aromalı su önerisi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:47
Su içemiyorum diyenler şaşıracak! Su içmenizi kolaylaştıracak 3 aromalı su önerisi
Abone Ol google-news

Eğer gün içerisinde su içerken zorlanıyorsanız ve az su içtiğiniz için birçok problem yaşıyorsanız aromatik sularla kendinize yardımcı olabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak aromalı su önerileri...

Göz Atın
Soğan doğrarken neden ağlarız? Ev hanımlarının korkulu rüyası sona erecek...

Soğan doğrarken neden ağlarız? Ev hanımlarının korkulu rüyası sona erecek...
Hamas'tan '3 aşamalı öneri' açıklaması

Hamas'tan '3 aşamalı öneri' açıklaması

1- TARÇIN VE KARANFİLLİ SU

İki adet çubuk tarçın ve 3-5 tane karanfil tohumunu 2 litre suya ekleyerek kendinize harika bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz. Arzuya göre bu karışıma elma dilimleri de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız suyu gün içerisinde tüketin.

2- ZENCEFİLLİ SU

Kabuğu soyulmuş ananasın yarısını yarım ay şeklinde dilimleyin. Bir baş parmağı büyüklüğündeki taze zencefili de kabuğunu soyduktan sonra ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri bir kaba aldıktan sonra 2 litre su ekleyin. Aromalar suya geçince gün içerisinde tüketin.

3- SALATALIKLI SU

Limon,salatalık, nane, fesleğen ya da maydanoz kulanarak kendinize bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz. Bir adet limonu ince ince dilimleyin, yarım demet taze nane ya da maydanozu temizleyip dallarıyla kullanın. Ardından 2 orta boy salatalığı da dilmleyin. Tüm malzemeleri bir şişe ya da sürahiye koyup üzerine 2 litre su ekleyin. Aromalar suya geçtikten sonra aynı gün içinde tüketebilirsiniz.


detoks suyu haberleri su haberleri Öneri haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da Barış Merkezi, uzmanlara akademik eğitim verecek: “Ülkemize ve dünyaya umut olacağız”

İstanbul'da Barış Merkezi, uzmanlara akademik eğitim verecek: “Ülkemize ve dünyaya umut olacağız”
Uzmanlar açıkladı: 'Akciğer kanserlerinin yüzde 90’ının sebebi sigara'

Uzmanlar açıkladı: 'Akciğer kanserlerinin yüzde 90’ının sebebi sigara'
Uzmanlardan kritik 'aşı' uyarısı... 'Kızamık vakaları artıyor, çocuğunuzun aşısını ihmal etmeyin'

Uzmanlardan kritik 'aşı' uyarısı... 'Kızamık vakaları artıyor, çocuğunuzun aşısını ihmal etmeyin'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tartışmalar sürüyordu... 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi vizyondan kaldırıldı

Tartışmalar sürüyordu... 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi vizyondan kaldırıldı
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Galatasaray'a 3 futbolcudan müjde!

Galatasaray'a 3 futbolcudan müjde!
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi
Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama: 'Bıraksan ayağını bile yıkarım'

Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama: 'Bıraksan ayağını bile yıkarım'
CHP’nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner kimdir?

CHP’nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner kimdir?
Eljif Elmas İspanyol basınına konuştu: Eski Fenerbahçeliden Arda Güler'e büyük övgü!

Eljif Elmas İspanyol basınına konuştu: Eski Fenerbahçeliden Arda Güler'e büyük övgü!
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…