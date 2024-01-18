Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:32

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:32

Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı Lohusa filmininde rol alan Su Şanad'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Su Şanad kimdir? Lohusa filminin Özge'si Su Şanad kaç yaşında, nereli? Su Şanad hangi filmlerde rol aldı?

SU ŞANAD KİMDİR?

12 Nisan 1990 tarihinde dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer alan Su Şanad, tiyatro sahnesindeki performanslarıyla da tanınmaktadır.

2011 yılından itibaren "Huzurum Kalmadı", "Merhaba Hayat", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Yaz Şarkısı" gibi pek çok film ve dizi projesinde başarılı performanslar sergilemiştir