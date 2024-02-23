Silifke'de hasat başladı: Kilosunun 1000 TL olması bekleniyor!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:13

Güncelleme: 23.02.2024 - 15:14

Ocak ayının ilk haftasından bugüne kadar örtü altında özel bakıma alınan eriklerin meyvelerinin Mart ayının ilk haftası toplanması hedefleniyor. Göksu Vadisi köylerinden Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile Silifke'nin Kabasakallı Mahallesi ve Atayurt, Atakent, Taşucu beldelerinde erik üretiminin yapıldığını, bu yıl 800 dönüm araziden yaklaşık 8 bin ton erik hasat etmeyi beklediklerini vurgulayan üretici Murat Temur, Göksu vadisinin mikroklima özelliği nedeniyle Türkiye'de ilk turfanda eriğinin hasadının da Silifke'de yapıldığını söyledi.

Ocak ayında 10 dönümlük erik serasını kapatarak bakıma aldığını belirten Keben Mahallesi Muhtarı ve erik üreticisi Murat Temur, erik ağaçlarına çocuğa bakar gibi baktığını söyledi.

Eriklerin kış günü çiçek açıp meyve vermesi için gece gündüz serada çalıştığını belirten Temur, "Erik ağaçlarımız 20 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında çiçek açtı. Bir hafta içinde de çiçeklerimiz meyveye dönüşmeye başladı. 15-20 gün içerisinde de hasada başlamayı bekliyoruz. Ağaçlarımıza seranın içinde bir çocuk gibi gece gündüz demeden bakıyoruz. Geceleri soğuk havalarda soba yakıp, gündüz sıcak olursa seralarımızı açıyoruz. Erik meyvesi ayrı bir ilgiye ihtiyacı olan bir meyvedir" dedi.

Bu yıl ilk hasadın bin TL üzerinde olmasını beklediklerini söyleyen Temur, "Geçtiğimiz yıl ürünlerimiz 500-600 TL arasında satılmıştı. Bu yıl bu rakamın bin lira civarında olmasını bekliyoruz. Devletimizden ekonomiye katkı anlamında ihracatın olmasını bekliyoruz. Yoksa pahalı bir ürün sadece iç piyasada tüketilemeyecek. İhracatın mutlaka olmasını bekliyoruz. Bu anlamda da devlet büyüklerimizden destek istiyoruz" diye konuştu.