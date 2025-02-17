Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'dan ayrılık açıklaması

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya, iki yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Ünlü çift, ayrılık kararını doğruladı ve sürpriz bir şekilde ilişkilerine noktayı koydu.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'dan ayrılık açıklaması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:19

İki yıldır mutlu bir ilişki sürdüren oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan evlilik beklenirken, üzücü bir haber geldi. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin ilişkileri hakkında ayrılık dedikoduları çıkmıştı. Sibil Çetinkaya, ABD tatiline çıkarken, Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitmişti.

"İLİŞKİMİZ SONLANDI"

Ayrılık haberlerini doğrulayan Şükrü Özyıldız, Posta'ya yaptığı açıklamada, “Evet, iddialar doğru. İlişkimize son verdik. 3 haftadır Kolombiya’daydım, yenilenip geldim” dedi.

Bu açıklama ile iki yıllık ilişkisini sonlandıran ünlü çiftten gelen bu beklenmedik haber, hayranlarını üzüntüye boğdu.


Etiketler: #Şükrü Özyıldız #Sibil Çetinkaya

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