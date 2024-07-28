Şükrü Özyıldız'dan rol arkadaşı Hadise'ye övgü dolu sözler!
Şükrü Özyıldız, önceki gün Etiler'de otomobilinin içerisinde görüntülendi. Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Hadise'nin oyunculuğunu beğendiğini söyledi.
Habertürk'ün haberine göre, Şükrü Özyıldız, menajerlik şirketinin çıkışında objektiflere yansıdı. Özyıldız, 'Esas Oğlan' dizisindeki rol arkadaşı Hadise'nin oyunculuğunu değerlendirdi.
Şükrü Özyıldız, "Seda Bakan, Hadise gibi isimler ile çok güzel bir proje çekiyoruz. Hadise, çok güzel bir karakter zaten. Çok da yetenekli bir kişilik. Zaten bu projede yer alıyorsa emin olun bu işi de doğru yapacağı içindir" diyerek, Hadise'nin oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi.
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