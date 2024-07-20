Hadise Harbiye konserinde eleştirilere yanıt verdi: Bu tulumun içinde gayet seksiyim, demek ki...
Ünlü şarkıcı Hadise, sahne kıyafetleri konusunda aldığı eleştirilere Harbiye'deki konserinde yanıt verdi. Sık sık açık kıyafet tercihleri nedeniyle eleştirilen Hadise, dün akşamki performansında her yeri kapalı bir tulum giyerek sahne aldı.
Hadise, dansları ve sevilen şarkılarıyla Harbiye'yi coşturdu. Kapalı kıyafetiyle de seksi olduğunu açıklayan şarkıcı, sahne performansı ile dolu dolu bir konser geçirdi.
Konser sırasında dinleyicileriyle sohbet eden Hadise, kıyafetleri hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Hepinizin kafasından geçen soruyu söylüyorum; 'Hadise bu havada bu kostümün içinde nasıl dayanıyor?' Yanıyorum, yanıyorum! Olsun, bu konserlere değer."
Hadise sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diyorlar ya, yok dekolte giymesinler. Bunun açıklıkla hiçbir alakası yok. Bence ben şu an bu tulumun içinde gayet seksiyim. Demek ki konu açık olmakla ilgili değil, kafada bitiyor"
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Sıralama değişmedi!
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- Süper Lig'de yeni yabancı kuralı!
- 'Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir'
- 16 kente 'sarı kodlu' uyarı!
- Daha 'ödeyecekleri' varmış!
- Hemzemin geçitte facia