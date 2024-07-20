Hadise Harbiye konserinde eleştirilere yanıt verdi: Bu tulumun içinde gayet seksiyim, demek ki...

Ünlü şarkıcı Hadise, sahne kıyafetleri konusunda aldığı eleştirilere Harbiye'deki konserinde yanıt verdi. Sık sık açık kıyafet tercihleri nedeniyle eleştirilen Hadise, dün akşamki performansında her yeri kapalı bir tulum giyerek sahne aldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2024 Cumartesi, 22:31
Hadise Harbiye konserinde eleştirilere yanıt verdi: Bu tulumun içinde gayet seksiyim, demek ki...

Hadise, dansları ve sevilen şarkılarıyla Harbiye'yi coşturdu. Kapalı kıyafetiyle de seksi olduğunu açıklayan şarkıcı, sahne performansı ile dolu dolu bir konser geçirdi.

Hadise Harbiye konserinde eleştirilere yanıt verdi: Bu tulumun içinde gayet seksiyim, demek ki...

Konser sırasında dinleyicileriyle sohbet eden Hadise, kıyafetleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

Hadise Harbiye konserinde eleştirilere yanıt verdi: Bu tulumun içinde gayet seksiyim, demek ki...

"Hepinizin kafasından geçen soruyu söylüyorum; 'Hadise bu havada bu kostümün içinde nasıl dayanıyor?' Yanıyorum, yanıyorum! Olsun, bu konserlere değer."

Hadise Harbiye konserinde eleştirilere yanıt verdi: Bu tulumun içinde gayet seksiyim, demek ki...

Hadise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyorlar ya, yok dekolte giymesinler. Bunun açıklıkla hiçbir alakası yok. Bence ben şu an bu tulumun içinde gayet seksiyim. Demek ki konu açık olmakla ilgili değil, kafada bitiyor"

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