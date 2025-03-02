Şükrü Özyıldız'la ayrılmışlardı: Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına yanıt

Yayınlanma: 02.03.2025 - 13:39

Güncelleme: 02.03.2025 - 13:41

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, "Şeref Meselesi", "Kış Güneşi", "Çoban Yıldızı", "Esas Oğlan" ve "Ruhun Duymaz" gibi projelerde boy gösteren oyuncu, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile olan ilişkisinin sonlandığını duyurdu.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çift, farklı tatillere çıkma kararı aldı. Sibil Çetinkaya, ABD tatiline çıkarken; Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitti. Ayrılıkla ilgili ilk açıklamayı Özyıldız yaptı: "İddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık."

Sibil Çetinkaya, ayrılık kararını sosyal medya üzerinden doğruladı. 30 yaşındaki Çetinkaya, "Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, ayrılık sonrası çıkan ihanet iddialarına da yanıt verdi.

"Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de gayet iyiyiz, bizim sevgimiz baki, o çok başka bir şey" dedi.



Murat Can Akdoğan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara ise "Asla! Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. Arkadaşımla eğlenebilirim, gezebilirim, bir yerlerde görünebilirim. Bunlar çok normal şeyler. İlişkimiz varken de arkadaşlarımla eğleniyordum, şimdi de aynı şekilde devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

Ayrılığın ardından çift, dostane bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirtti.