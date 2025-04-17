Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:11

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:11

Özellikle kuraklık tehdidinin her geçen yıl daha da hissedildiği günümüz şartlarında sulama altyapılarına yapılan yatırımlar ve sulama kanalları tarıma olumlu etki etmeye başladı. Peki, Sulama kanalı nedir? Sulama kanalı ne işe yarar?

SULAMA KANALI NEDİR?

Tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için hayati öneme sahip olan sulama kanalları, suyun ihtiyaç duyulan bölgelere taşınmasını sağlayan yapay su yollarıdır. Genellikle baraj, gölet veya nehir gibi su kaynaklarından alınan su, bu kanallar aracılığıyla tarlalara yönlendirilir.

SULAMA KANALI NE İŞE YARAR?

Sulama kanalları, özellikle yağışın yetersiz olduğu bölgelerde tarımsal üretimin devamlılığını sağlar. Bu sayede çiftçiler yıl boyunca ürün yetiştirebilir, verimlilik artar ve ekonomik kazanç yükselir. Ayrıca: