Süleymanlı Yaylası'nda yetişiyor: 5 adedi 1 kilo geliyor

Denizli’nin Buldan ilçesinin en yüksek rakımlı bölgelerinden olan Süleymanlı Yaylasında yetiştirilen erik hasatları devam ediyor. Üreticiler bahar aylarından görülen aşırı soğuklardan dolayı iri eriklerde verimin düştüğünü belirtti ancak kalitenin yüksek olduğunu ifade etti. Bölgede yetiştirilen iri eriklerin büyüklüğü ile dikkat çekersek yaklaşık 5 adet eriğin 1 kilo geldiği belirtildi.

"İRİ ERİK YEMESİ, TADI VE AROMASIYLA ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Buldan Süleymanlı Muhtarı ve erik yetiştiricisi Metin Uz, yaklaşık bin ağaçtan bu yıl 1,5 ton ürün aldığını belirtti. Beş adet eriğin bir kilo geldiğini ifade eden Metin Uz" İri erik yemesi, tadı ve aromasıyla çok büyük ilgi görüyor. Dört, beş yıllık fidanlarımızdan ben geçtiğimiz yıl yüksek verim almıştım. Ancak bu yıl yaşadığımız soğuklar nedeniyle verim çok düştü. Bölgemizin iklimi, nemi, havası bu cins erik yetiştirmek için çok elverişli. Erik almak için Bursa, Denizli ve Aydın bölgesinden toptan alıcılar geliyor. Allah bereketli ürünler versin" dedi.