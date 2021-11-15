Süpermarket çalışanı işte videolar çekip TikTok’ta paylaştı: Hayatı değişti
Britanya’da süpermarket çalışanı bir kadın işte çektiği ve milyonlarca kez izlenen şarkı söyleme videoları sonrası müzikalde rol kaptı.
Reading’de yaşayan 24 yaşındaki Tesco çalışanı Hannah Lowther, işte dans edip şarkı söylerken çektiği videoları TikTok hesabından paylaşmaya başladı.
Popüler şarkıları sözlerini değiştirip söylediği, market koridorlarında dans ettiği videolar milyonlar tarafından izlendi.
HAYALİ GERÇEK OLDU
Diken'in aktardığına göre, Londra’daki West End’de bu ay sahnelenmeye başlayacak Heathers müzikaline rol alacak.
Kendi çektiği video ile müzikalde rol almak için başvurduğunu ancak hiç umudu olmadığını anlatan Lowther, kabul edildiğini öğrenince mutluluktan kendinden geçtiğini söyledi.
I posted this video on TikTok yesterday, and it already has over 1 million views!!! ONE MILLION?! @Tesco the Musical - please share! @9to5MusicalUK @DollyParton pic.twitter.com/VxVg5X6vPV— Hannah Lowther (@HannahLowther97) August 17, 2020
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