Sürekli aynı tartışmaları yaşıyorsanız sebebi bu olabilir

Birçok insan, partneriyle ya da yakın çevresiyle sürekli aynı tartışmaları yaşadığını fark eder. Konular değişse bile tartışmanın özü hep benzer kalır: anlaşılmama, değersiz hissetme ya da yanlış yorumlanma. Uzmanlara göre bu durum, yüzeyde görünen sorunlardan çok daha derin iletişim kalıplarına dayanır.

ÇÖZÜLMEYEN TEMEL İHTİYAÇLAR DÖNGÜYÜ BESLİYOR

Sürekli tekrar eden tartışmaların en yaygın nedeni, tarafların temel duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. Bir taraf kendini dinlenmemiş hissederken diğer taraf eleştirildiğini düşünebilir. Bu durum, aynı tartışmanın farklı versiyonlarının ortaya çıkmasına yol açar.

İLETİŞİM DİLİ YANLIŞ KURULUYOR OLABİLİR

Sorunun kendisinden çok, nasıl ifade edildiği tartışmayı büyütebilir. Suçlayıcı dil, genelleme yapmak veya geçmişteki olayları sürekli gündeme getirmek, çözüm yerine çatışmayı artırır. Bu da aynı döngünün yeniden başlamasına neden olur.

ÇÖZÜLMEYEN SORUNLAR BİRİKİR

Konuşularak netleştirilmeyen küçük sorunlar zamanla birikir ve daha büyük tartışmalara dönüşür. Bu birikim, her yeni konuşmayı eski kırgınlıkların tetiklendiği bir alana çevirir.

ÇÖZÜM MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlara göre bu döngüyü kırmak için en önemli adım, “kazanma” odaklı değil “anlama” odaklı iletişim kurmaktır. Duyguları net ifade etmek, karşı tarafı dinlemek ve geçmişi sürekli tekrar etmekten kaçınmak, tartışmaların aynı noktaya dönmesini engelleyebilir.