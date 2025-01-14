Sürekli üşüme hissiyle ortaya çıkıyor, kadınlarda daha sık rastlanıyor: Soğuk hava ve stresin sebep olduğu rahatsızlık

Yayınlanma: 14.01.2025 - 18:36

Güncelleme: 14.01.2025 - 18:36

Raynaud hastalığı, genellikle soğuk hava veya stres gibi tetikleyicilerle kendini gösteren, küçük damarların daralmasıyla oluşan bir dolaşım bozukluğudur. Kadınlarda daha sık rastlanan bu hastalık, eller ve ayaklarda belirgin üşüme hissi, renk değişiklikleri ve bazen ağrılarla kendini belli eder. Peki, sürekli üşüme hissiyle ortaya çıkan ve kadınlarda daha sık rastlanan bu hastalık nedir, neden olur? İşte, soğuk hava ve stresin sebep olduğu Raynaud hastalığı ve belirtileri...

RAYNAUD HASTALIĞI NEDİR?

Raynaud hastalığı, vücudun soğuğa veya strese aşırı tepki verdiği bir dolaşım bozukluğudur. Damarların aniden daralması (vazospazm), kan akışını kısıtlar ve özellikle parmaklarda, burunda veya kulaklarda geçici renk değişikliklerine neden olur. Primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere iki türü bulunur:

Primer Raynaud Hastalığı:

Daha yaygın ve genellikle altta yatan bir hastalıkla ilişkili değildir.

Sekonder Raynaud Hastalığı:

Genellikle romatizmal hastalıklar veya bağ dokusu hastalıkları gibi başka bir durumla ilişkilidir.

RAYNAUD HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Raynaud hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de, şu faktörlerin hastalığı tetiklediği düşünülmektedir:

1. Soğuk hava:

Düşük sıcaklıklar, damarlarda daralmayı tetikler.

2. Stres:

Ani stres durumları, damar spazmlarına yol açabilir.

3. Genetik yatkınlık:

Ailede Raynaud hastalığı öyküsü olması riski artırır.

4. Romatizmal hastalıklar:

Skleroderma, lupus gibi bağ dokusu hastalıkları, sekonder Raynaud’a neden olabilir.

5. Kimyasal maruziyet:

Bazı kimyasallara veya titreşimli araçlara uzun süre maruz kalmak hastalığı tetikleyebilir.

RAYNAUD HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Raynaud hastalığı belirtileri genellikle tetikleyicilerle ortaya çıkar ve şu şekilde sıralanabilir:

1. Renk değişimi:

Parmaklarda veya diğer bölgelerde beyazlaşma, ardından morarma ve son olarak kızarma görülür.

2. Üşüme ve uyuşma:

Etkilenen bölgelerde yoğun bir üşüme hissi ve uyuşma oluşur.

3. Ağrı:

Kan akışı geri geldiğinde bölgede karıncalanma ve ağrı hissedilebilir.

4. Hassasiyet:

Soğuğa ve strese karşı aşırı duyarlılık mevcuttur.

RAYNAUD HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Raynaud hastalığı tedavisi, hastalığın primer veya sekonder türüne göre değişir. Tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Yaşam tarzı değişiklikleri:

Soğuktan korunmak için eldiven veya kalın giysiler kullanın.

Stresi yönetmek için meditasyon veya yoga gibi tekniklerden faydalanın.

Sigara kullanımından kaçının, çünkü sigara damarları daraltır.

2. İlaç tedavisi:

Damarları genişletici ilaçlar kullanılabilir (örneğin kalsiyum kanal blokerleri).

Sekonder Raynaud için altta yatan hastalığın tedavisi önemlidir.

3. Cerrahi müdahale:

Şiddetli vakalarda, sinirlerin damar spazmlarını tetiklemesini engellemek için cerrahi prosedürler uygulanabilir.

4. Alternatif yöntemler:

Biofeedback gibi tekniklerle kan dolaşımını kontrol etmeye yönelik yöntemler denenebilir.