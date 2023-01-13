Survivor’dan ilk kareler geldi
Survivor 2023 Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Adadan ilk kareleri, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından “Survivor başlasın” diyerek yarışmadan kareler paylaştı.
Yarışmada ünlüler kadrosunda, Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer alıyor.
Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak.
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