Survivor’dan ilk kareler geldi

Survivor 2023 Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Adadan ilk kareleri, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:48
Survivor’dan ilk kareler geldi
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 Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından “Survivor başlasın” diyerek yarışmadan kareler paylaştı.

Yarışmada ünlüler kadrosunda, Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer alıyor.

Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak.


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