Survivor adasını anlattı: 'Yarışmacılar arasında ilişki oldu mu?'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:50

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:50

Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star yarışması, geçtiğimiz ay Ogeday Girişken'in şampiyonluğuyla son buldu. Survivor 2023'te şampiyon olan Nefise Karatay, bu yıl da ikinci oldu.

Haberler.com'un YouTube hesabına konuk olan Nefise Karatay, yarışmayla ilgili soruları yanıtladı, adadaki ilişkilere dair konuştu.

"Yarışmada pişman olduğun bir şey var mı? sorusunu yanıtlayan Karatay, "Evet, Merve abla ile oyunumla ilgili çok fazla eleştiri aldım. 'Merve'ye oyun sattı' dediler. Onun içeriği aslında öyle değil ama oturup da insanlara açıklama yapma gereği duymuyorum. Beni bilen biliyor. O konudan biraz pişmanım ama bir yandan da pişman değilim" dedi.

Karatay sözlerine, "Sonuçta beni ya da çevremi etkileyecek bir şey. Çevremin zarar görebileceğin, hesap edemedim. Bu benim kendi düşünce ve fikrimle yaptığım bir şeydi. 'Satıcı' diye yorumlar alıyorum. Tek bundan dolayı pişman olabilirim. Geçen sene gördüğüm kötü yorumları kafamı takardım ama bu sene hiç takmıyorum. Kimsenin benimle ilgili fikirlerini merak etmiyorum. Haklı bulduğum insanlar da var ama diğerlerini umursamıyorum. Bu yıl daha da olgunlaştığımı hissediyorum" diye devam etti.

Karatay, "Yarışmacılar arasında ilişkisi olan oldu mu?" sorusuna ise, "Herkes herkese karşı bir şey hissedebilir. Buna ben asla karışmam, beni de ilgilendirmiyor. Çok yorum yapmayayım, olabilir diyorum. Tabii ki aşk yaşayanlar nişanlananlar, evlenenler var olabilir, kayabilir" diye yanıt verdi.