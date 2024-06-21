Survivor’da yarış bitti, kavga bitmedi: Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden mahkemelik oldu

Bu yıl Survivor All Star'da mücadele eden Yunus Emre Özden ve Nagihan Karadere arasındaki tartışma mahkemeye taşındı.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2024 Cuma, 12:25
Survivor’da yarış bitti, kavga bitmedi: Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden mahkemelik oldu

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star'da mücadele eden Nagihan Karadere ile Yunus Emre Özden, yarışmanın sonra ermesinin ardından sosyal medyada tartıştı.

Survivor’da yarış bitti, kavga bitmedi: Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden mahkemelik oldu

Karadere'nin iddialarının ardından Özden yarışmacıyı mahkemeye verdiğini açıkladı.

Survivor’da yarış bitti, kavga bitmedi: Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden mahkemelik oldu

Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden'in elendiği gün, Özden'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü ve hırsızlık iddialarında bulundu.

Survivor’da yarış bitti, kavga bitmedi: Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden mahkemelik oldu

"MAHKEMEYE VERDİM"

İddiaların ardından Yunus Emre "Karıma salladı" diyerek, sabrının taştığını söylediği bir video çekti. Nagihan Karadere ile mahkemede 'hesaplaşacağını' belirten Yunus Emre şunları söyledi:

"Sessiz kaldığım konular hakkında açıklama yapmak istiyorum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler güldüm geçtim. En son radde karıma sallayana kadar. Gittim mahkemeye verdim zaten kendisini.

Böyle iğrenç insanlarla da uğraşacak değilim. Bahsettiği iddialar hakkında artık Acun Medya kanadından açıklama bekliyorum. Hırsızlık filan çok ağır ithamlar. Ben hiç kimsenin bir şeyine el uzatacak biri değilim."

Survivor’da yarış bitti, kavga bitmedi: Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden mahkemelik oldu

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIRMIŞ"

Nagihan Karadere de sosyal medya hesaplarından Yunus Emre'nin kendisini mahkemeye verdiğini belirtip, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

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