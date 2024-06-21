Survivor’da yarış bitti, kavga bitmedi: Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden mahkemelik oldu

"MAHKEMEYE VERDİM"

İddiaların ardından Yunus Emre "Karıma salladı" diyerek, sabrının taştığını söylediği bir video çekti. Nagihan Karadere ile mahkemede 'hesaplaşacağını' belirten Yunus Emre şunları söyledi:

"Sessiz kaldığım konular hakkında açıklama yapmak istiyorum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler güldüm geçtim. En son radde karıma sallayana kadar. Gittim mahkemeye verdim zaten kendisini.

Böyle iğrenç insanlarla da uğraşacak değilim. Bahsettiği iddialar hakkında artık Acun Medya kanadından açıklama bekliyorum. Hırsızlık filan çok ağır ithamlar. Ben hiç kimsenin bir şeyine el uzatacak biri değilim."