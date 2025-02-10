Survivor Adem diskalifiye mi edilecek? Adem Çılgın Sedat'a saldırdı mı?
Survivor'da olaylı bir gece yaşandı. Gönüllüler ile ALL Star arasındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat birbirine girdi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Survivor Adem diskalifiye mi edilecek? Adem Çılgın Sedat'a saldırdı mı?
Survivor 2025'in her yeni bölümünde yarışmacılar arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Çılgın Sedat ile Adem'in kavgası geceye damga vurdu. Peki, Survivor Adem diskalifiye mi edilecek? Adem Çılgın Sedat'a saldırdı mı?
ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI
Survivor 9 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme gecesine Adem ve Sedat arasındaki gerilim damgasını vurdu. Laf dalaşı yapan aynı takımdan Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasındaki kavga sosyal medyada gündem oldu.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Sinirlerine hakim olamayan Adem, takım arkadaşı Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Adem'in sinirlenerek Çılgın Sedat'a 'Pişmiş pişmiş gülüyorsun' demesi üzerine Sedat'ın 'Ne güleceğim' yanıtını verdiği anlarda ortalık kızıştı.
ADEM DİSKALİFİYE OLDU MU?
Adem Kılıççı'yı takım arkadaşları ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. Adem Kılıçcı'nın diskalifiye olup olmadığı merak ediliyor.
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