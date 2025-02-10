Survivor'da 9 Şubat'ta kim kazandı? Sedat sakatlandı mı? Survivor'da kim elendi?

Yayınlanma: 10.02.2025 - 00:23

Güncelleme: 10.02.2025 - 00:23

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın son eleme adayı da belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki, Survivor'da kim kazandı? 9 Şubat'ta hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA KİM KAZANDI?

9 Şubat'ta gerçekleşen ödül oyununu Mavi Takım kazandı.

ELEME ADAYLARI KİM?

Mehmet

Batuhan

Sedat

Yunus Emre

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor yarışmacısı Sedat düello oyununda sakatlandı. Sedat-Batuhan eşleşmesinde yarışmacının sakatlanması nedeniyle yarış tamamlanamadı.