Survivor'da 9 Şubat'ta kim kazandı? Sedat sakatlandı mı? Survivor'da kim elendi?

Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star'ın yeni sezonunda mücadele hız kesmeden devam etti. Dokunulmazlık oyunlarının ardından bu haftanın son eleme adayları da belli oldu. Peki, Survivor'da kim kazandı? 9 Şubat'ta hangi takım kazandı?

Survivor'da 9 Şubat'ta kim kazandı? Sedat sakatlandı mı? Survivor'da kim elendi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 00:23

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın son eleme adayı da belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki, Survivor'da kim kazandı? 9 Şubat'ta hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA KİM KAZANDI?

9 Şubat'ta gerçekleşen ödül oyununu Mavi Takım kazandı.

ELEME ADAYLARI KİM?

Mehmet

Batuhan

Sedat

Yunus Emre

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor yarışmacısı Sedat düello oyununda sakatlandı. Sedat-Batuhan eşleşmesinde yarışmacının sakatlanması nedeniyle yarış tamamlanamadı.


Etiketler: #mücadele #Eleme Adayı #eleme #survivor all star

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