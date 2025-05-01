Survivor'da 30 Nisan günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde All Star ve Gönüllüler takımı karşı karşıya gelerek avantajı elde etmek için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da 30 Nisan günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 30 Nisan günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 00:24

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecan sona erdi. Yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, Survivor'da 28 Nisan günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu  Mavi takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Yağmur oldu.


Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı #eleme

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