Survivor'da 30 Nisan günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 00:24

Güncelleme: 01.05.2025 - 00:24

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecan sona erdi. Yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, Survivor'da 28 Nisan günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Yağmur oldu.