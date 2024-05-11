Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları belli oluyor...

Survivor All Star'da yeni hafta heyecanla başladı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da eleme potası şekillenmeye başladı. Haftanın eleme adaylarının kim olduğu ise yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? All Star'da eleme potasına giren üçüncü isim...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 19:01
Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları belli oluyor...
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Survivor All Star'ın perşembe akşamı yayımlanan bölümünde takımlarda değişikler meydana geldi. Bu değişikliklerin ardından hız kesmeden dokunulmazlık oyunu da oynandı. Yapılan değişikliklere göre artık eleme adayları karışık bir şekilde belirlenecek ve her hafta takımlar takım kaptanlarının isteği doğrultusunda değişebilecek. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? All Star'da eleme potasına giren üçüncü isim... İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Çarşamba günü gerçekleşen eleme oyununda adaya veda eden isim Mavi Takım yarışmacısı Furkan oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Yeni takımlarla oynanan dokunulmazlık oyununun ardından kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım yarışmacılarının oylamaya gittiği gecede Sercan ve Yunus Emre aynı oyu alınca gözler takımın en fazla sayı alan ismi Ogeday'a döndü. Ogeday haftanın ilk eleme adayı olarak Sercan'ı seçti.

Yeni takımların oluşturulmasının ardından bugün ikinci dokunulmazlık oyunu ile haftanın yeni eleme adayı olarak Yunus Emre belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün oynanacak üçüncü dokunulmazlık oyunun ardından eleme adayı belli olacak...


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