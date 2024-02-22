Survivor All Star'da eleme gecesi: Adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star'da oynanan 4 dokunulmazlık oyununun ardından 4 isim eleme potasındaki yerini aldı. Bugün yayımlanacak bölüm ile adaya veda edecek olan isim belli olacak. Peki, Survivor All Star'da adaya kim veda etti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 21:20
Survivor All Star'da eleme gecesi: Adaya veda eden isim kim oldu?
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Survivor All Star'da nefesler tutuldu! Bugün, olaylı geçen haftanın ardından eleme potasında yer alan 4 yarışmacıdan biri adaya veda edecek. Bugün oynanacak düelloların ardından, bir isim Survivor All Star macerasına nokta koyacak. Peki, eleme adayları arasında kim veda edecek? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da eleme potasında yer alan Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora'dan biri oynanacak eleme düellolarının ardından adaya veda edecek.

DÜELLOLAR BELLİ OLDU...

Geçtiğimiz günlerde belli olan eşleşmelere göre ilk oyun Mustafa Kemal ve Dora arasında olacak. Bu oyunda tercih hakkı Mustafa Kemal'de olacak. Diğer eşleşmeye göre Hakan ve Bozok arasından oyun seçme hakkı Hakan'ın olacak.



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