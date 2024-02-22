Survivor'da kim elendi? 22 Şubat'ta Survivor'da kim elendi?

Survivor All Star'da oynanan 4 dokunulmazlık oyununun ardından 4 isim eleme potasındaki yerini aldı. Bugün yayımlanan bölüm ile adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? 22 Şubat'ta Survivor'da kim elendi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 21:20
Survivor'da kim elendi? 22 Şubat'ta Survivor'da kim elendi?
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Survivor All Star'da nefesler tutuldu! Bugün, olaylı geçen haftanın ardından eleme potasında yer alan 4 yarışmacıdan biri adaya veda etti. Bugün oynanacak düelloların ardından, bir isim Survivor All Star macerasına nokta koydu. Peki, Survivor'da kim elendi? 22 Şubat'ta Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da eleme potasında yer alan Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora'dan biri oynanacak eleme düellolarının ardından adaya veda edecek.

DÜELLOLAR BELLİ OLDU...

Geçtiğimiz günlerde belli olan eşleşmelere göre ilk oyun Mustafa Kemal ve Dora arasında oldu. Bu oyunda tercih hakkı Mustafa Kemal'de olacak. Diğer eşleşmeye göre Hakan ve Bozok arasından oyun seçme hakkı Hakan'ın oldu.

İlk eşleşmelerde kazanan isimler Mustafa Kemal ve Bozok oldu. Böylece Dora ve Hakan yeniden yarıştı. Bu düellonun kazananı ise Hakan oldu. Böylece adaya veda eden iism Dora oldu.

 


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