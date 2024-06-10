Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısıydı: Yunus Emre adaya veda etti

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:45

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:45

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yunus Emre, Atakan, Seda ve Nefise arasında eleme mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu düellonun ilk turunda Yunus Emre ve Nefise karşı karşıya geldi. Oyunun sonunda Nefise, Yunus Emre'yi 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Seda ve Atakan'ın düellosunda ise kazanan Seda oldu. Finalde ise Atakan ve Yunus Emre son oyuna kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan düellonun kazananı ise 5-3'lük skorla Atakan oldu.

Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre, düellonun sonunda yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Elendikten sonra açıklama yapan Yunus Emre, "Bu sezon yaşandı bitti, artık söylenecek son sözler şunlar; Zor bir hayat yaşadım. 30 yaşına kolay gelmedim ve gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. Aileniz size bazı şeyleri karşılıksız verirken, bu çamur sıçratmaya büyümekte denebilir aslında" dedi.

Survivor All Star'da yaşanan bu eleme, izleyicilere büyük bir heyecan yaşatırken, Yunus Emre'nin vedası birçok hayranını da üzdü. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.