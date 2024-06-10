Survivor All Star finali ne zaman, nerede? Survivor All Star ödülü ne?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star finaline geri sayım başladı. Yaklaşık 30 yarışmacının katılımı ile başlayan yarışmada geride kalan isimler finalde yer almak için ter döküyor. Peki, Survivor All Star finali ne zaman, nerede? Survivor All Star ödülü ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 23:58
Survivor All Star finali ne zaman, nerede? Survivor All Star ödülü ne?
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Survivor 2024 All Star programında final yaklaşıyor. Yıllardır ekranlardaki yerini alan programda bu yıl düello usülüne geçilerek değişikliğe gidilmişti. Yurttaşlar bu nedenle finalin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Survivor All Star finali ne zaman, nerede? Survivor All Star ödülü ne? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayımlanacak. 

SURVİVOR FİNALİ NEREDE?

Büyük final Türkiye'de yapılacak. Final İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde olacak.

ALL STAR ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

Survivor 2024 All Star'da şampiyon SMS oylaması sonucuna göre belirlenecek.

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜLÜ NE KADAR?

2022 yılında ödülü Acun Ilıcalı tarafından 500 bin TL olarak duyurulmuştu. Survivor 2024 All Star ödülü ise bilinmiyor.


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